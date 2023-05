Bertrand PIDANCET

CADREUR TELEVISION : Plateaux multi-caméras

+ de 10000 heures (SFP, VCF, Studio 107...)

Variétés - Sport - Fictions - Talk Show - Divers

CHEF OPERATEUR : Films Industriels et Reportages

Air France, France Télécom, Rhône Poulenc, Vidéothèque de Paris

MONTEUR

Film : divers courts métrages de fiction

Vidéo : Sujets pour le magazine 7A8 de TF1

REALISATEUR:

"Les maîtres du temps" documentaire de 52' pour France 5

Une histoire de l'horlogerie mécanique (en préparation)

"L'étourdissement" (2007) Captation d'un spectacle de Luc Clémentin

Prod. Ultima Chamada / Confluence

"Inconnu à cette adresse" (2006) Captation en décor naturel

Prod. Ultima Chamada

"A Love Suptème" (2005) Captation d'un spectacle évoquant la vie et

la mort de John Coltrane. Prod. Le Tarmac de la Villette

"Trithérapie" (2002) 4X5' : campagne d'information SIDA

commandée par la CNAM de la Guadeloupe, diffusée sur RFO

"L'enlèvement de Sabine" (1991) : Comédie 15' en 16mm

Sélectionné au Festival du Film Court de Villeurbanne 92

DEVELOPPEMENT DE FORMATS TV (2003-2005)

TOTEM & L'ASCENSEUR : 2 Programmes de jeu télévisé

CQFD : Programme court de vulgarisation de casse-tête et récréations mathématiques