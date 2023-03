Bertrand REYNIER

Gestion de Projet Logiciel



Identification et définition des demandes clients :

. Application des techniques de créativité.

. Expertise auprès des clients.

. Organisation de Clubs Utilisateurs et d’ateliers de formation des Partenaires.

. Démonstration aux clients dans le cadre des avant ventes.

. Prise en charge de la veille concurrentielle et technologique.



Pilotage de projets R&D :

. Rédaction de spécifications fonctionnelles et des users stories.

. Suivi des développements logiciels.

. Mise en place de contrôles qualités (Minimum Acceptance Test, participation active aux plans de test avec des jeux d’essai)

. Rôle de coordinateur d’une équipe de 8 personnes dans le cadre de la mise en place d’une méthodologie de gestion de projet Agile : SCRUM.







Mes compétences :

Sage Consolidation et Reporting

Sql server 2008

Office 365

Scrum