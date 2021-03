Bertrand SÉRIEYX

Conseil/rédaction de contenus institutionnels, économiques, sociaux, RH.



Je travaille en indépendant (via des agences ou directement) sur des problématiques de communication institutionnelle des organisations, avec une spécialisation dans le domaine du dialogue social, des organismes paritaires, des partenaires sociaux, des ressources humaines (management, conditions de travail, recrutement).



Je m'intéresse particulièrement à toutes les missions qui supposent d'analyser des sujets complexes, de rapprocher des points de vue, de négocier des positions, de faire du lobbying d'idées, de produire du contenu partagé, de concevoir un message qui soit à la fois valide techniquement et conforme aux orientations politiques/commerciales recherchées.



J'ai une approche globale de la production de contenu : tous supports (web, print...), tous formats (court, long, article, billet, livre blanc, rapport, dossier de presse, contenu de marque, analyses...), tous médias (écrit, vidéo, infographie...), toutes durées (celle d'un événement, d'une période clé, ou requérant un suivi dans le long terme).



Références:

BNP-Paribas Cardif, contenus pour www.la-retraite-en-clair.fr, avec l'agence Parties Prenantes

Ministère des Affaires sociales, contenus pour le site officiel de la réforme de 2014, avec l'agence Parties Prenantes

Manpower Group, articles et rédaction/réécriture de rapports/livres blancs

Medef Grand Lille, contenus pour le magazine Influx

CFPB réécriture de contenus pour le site www.cfpb.fr, avec l'agence Fresh Media

Club Gagnants, Edito hebdomadaire

...



Mes compétences :

Communication

Communication écrite

Conseil

Conseil en communication

Lobbying

Négociation

Partenaires sociaux

Politique

Rédacteur

Rédaction