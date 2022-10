SERRE Immobilier est le conseil en immobilier dentreprise de Saint-Etienne et sa région depuis 1993.



Vous souhaitez acheter ou louer un local professionnel ? Nous vous proposons une sélection de bureaux, espaces de coworking, locaux industriels, entrepôts, et surfaces commerciales.



Vous souhaitez estimer la valeur de vos biens immobiliers professionnels, contactez-nous, nous estimons leurs valeurs vénales ou locatives grâce à notre parfaite connaissance du marché de limmobilier dentreprise ligérien.



Vous souhaitez faire gérer vos locaux, notre service de Gestion Immobilière est linterface avec vos locataires et votre fidèle représentant. Notre expertise du marché permet de mieux valoriser et rend pérenne votre patrimoine.



Louer des bureaux à Saint-Etienne, acheter des locaux dactivités à La Talaudière, louer un Entrepôt à Andrézieux Bouthéon, acheter des bureaux au Technopole, louer des bureaux à Chateaucreux, acheter un Local industriel à Saint-Etienne Contactez nous, nous avons certainement une opportunité susceptible de répondre à vos attentes.



Bertrand SERRE 06 10 02 36 05