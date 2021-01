Bessem SMARI

Jeune ingénieur en Conception et Développement de Produits Alimentaires et Cosmétiques, diplômé d'AgroParisTech et de l'Institut National Agronomique de Tunisie dans le cadre d'une Co-diplomation.

Je suis à la recherche d'un premier emploi dans le domaine de l'Industrie agroalimentaire en tant qu'ingénieur (R&D, qualité,...).

Ma dernière expérience professionnelle s'est effectuée chez Roquette Frères dans le cadre de mon stage de fin d'études où j'ai réussi à mettre au point des méthodes de caractérisation analytiques des protéines végétales (protéines de pois) en tant qu'ingrédient seul ou en mélange dans des matrices alimentaires.

Durant mon cursus académique j'ai pu réalisé plusieurs stages en qualité et en recherche et développement.

Ces stages étaient l'occasion pour appliquer mes connaissances théoriques dans un cadre industriel. et également une opportunité pour développer mes compétences et mes capacités d'autonomie, d'adaptabilité, de force de proposition et mon esprit de travail en équipe.