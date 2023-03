Betgam MOHAMED

Bonjour je suis le Prophète B. Mohamed je suis porteur d'une vision universelle du ministère de Christ sur terre et de par le monde pour cette génération.

Le but de ma vision est de montré un autre visage de caché avec c'est jamais révélé et jamais connais des humains sauf des anges déchus et non des esprits humain.

Pour mené a bien cette mission il me faut ren ontrer des autre élus et des apelé pour la.manifestation physique de ce mystère dans l'univers tout entier.

Je vous amical et reconnaissant en vous lisant.



Mes compétences :

Suivi Spirituel & Délivrance