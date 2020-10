Bettina CAUFFETIER

Enseignante en Economie, Gestion, Commerce, Vente, Marketing et Immobilier. Conseillère en Gestion de Patrimoine Privé et Professionnel. Attachée de Direction Bilingue Anglais auprès de Dirigeants (Secteurs : Communication et Finance).

Durée dans chaque Secteur :

- Attachée de Direction Bilingue Anglais auprès de Dirigeants (Communication, Finance) : 10 ans.

- Secteur Bancaire : 10 ans + Secteur de la défiscalisation en Produits Immobiliers : 3 ans + Secteur Gestion de Patrimoine (actuel)

Enfance : Père (Michel Cauffetier - Liancourt) - Chef d'Entreprise (10 supermarchés), un Papa Génial Tip Top ! Droit, respectueux.. Un super Papa et un super Chef d'Entreprise... Enfance auprès de lui génial inculquant les vraies valeurs de la Vie (honnêteté, rigueur, courage, droiture, gentillesse, bienveillance,...)

Etudes : Diplôme d'Attachée de Direction avec Mention, Formation Anglais (Communication + Finance) avec séjours linguistiques, Master 2 "Gestion de Patrimoine Privé et Professionnel avec spécialisation en Economie et en Droit" en cours de finalisation.

Langues étrangères utilisées professionnellement et dans la vie courante : Anglais (Bilingue), Espagnol (courant), Italien (en perfectionnement individuel).

En cours : « Latin, Hébreu, Grec ancien » (perfectionnement individuel) pour cursus Doctorat avec pour thème principal "Philosophie et Sciences Humaines".

Etude actuelle (en autodidacte) : Langues étrangères étudiées : "Chinois", "Arabe" et "Catalan".

Etude Professionnelle « Start-up » : Fonctionnement, Organisation et Résultats Etude faite sur Produit « LMNP ancien » s'appliquant à tous Produits d'investissement immobilier avec quelques modifications pour chacun, complémentaire et à la fois apportant une forte évolution du chiffre d'affaires Agences et Entreprise.

En cours : Etude Financière et Sociologique destinée à tous Publics, incluant le thème "Gestion de patrimoine privé : placements, process et éthique professionnelle".

Projets actuels : Ecriture Livres