Betty BETTY BAILLET

Bonjour a toutes et a tous,



Je me nomme Betty, j'ai 26 ans.



J'ai récemment fait une reconversion professionnelle, je suis passée du monde la mode au métiers de la logistique et je compte bien faire carrière dans ce domaine.



Je suis ouverte a toutes propositions professionnelle. Je ne demande qu'a enrichir mon expérience professionnelle pour aboutir a mon projet professionnelle personnel qui es d'allée travailler dans les métiers de la logistique au Luxembourg.

A bientôt



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Microsoft Word 2010

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Adobe Illustrator CS5