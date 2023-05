Betty SELLIER

Formée aux Arts Plastiques et Beaux Arts de Nancy, je suis artiste free-lance dessinateur spécialisée dans la caricature humaine et animale.

J'anime vos événements en dessinant en direct et avec humour le visage de vos invités ou clients.

Les caricatures restent ressemblantes, mignonnes et agréables avec une pointe de crayon d'humour.



**********

L'animation caricatures est adaptée aux soirées événementielles privées ou d'entreprise, comme les mariage, anniversaire, Noël, stand professionnel de foire exposition, portes-ouvertes magasin super-marché centre commercial, inauguration, fête rurale et urbaine, vide-grenier, brocante, gala.

Interventions en France, Belgique, Luxembourg, Suisse.

**********



Les caricatures ou portraits peuvent aussi être réalisés dans mon atelier de dessin depuis une simple photographie numérique.

Plusieurs thèmes sont proposés, mise-en-page en fonction de la personnalité du modèle.

Un excellent cadeau chargé des sentiments de celui qui offre ce dessin.

**********



+33 (0) 6 58 26 58 91

0658265891

https://www.facebook.com/caricaturiste.betty/

A bientôt !

Cordialement

Betty



Mes compétences :

Animation

Caricature

Dessinateur

Evénementiel

Spectacle