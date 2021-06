Bienvenu CHOUPO

Meteorology Instructor, Aeronautical Met Observer(AMO), Data Scientist, Worship Leader and Music Producer



Eh Oui! La météo influence tous les secteurs d'activités, l'Aéronautique en particulier.

- Assistance météorologique de qualité à la Navigation Aérienne pour des vols sûrs et fiables et efficaces.

- Conseils et Expertise pour l'Installation et la Maintenance de vos stations météorologiques.

- Fournir une formation dans le domaine de la météorologie

Je suis à votre service!



Adaptation oblige avec l'avancée du numérique, je suis Data Scientist en devenir.



Et enfin ma passion, je suis musicien, conducteur de louange et producteur de musique.

Vous souhaitez avoir des moments de louange et adoration au Seigneur que ce soit en famille ou en assemblée, je suis là!

Vous avez une idée musicale et vous voulez lui donner vie, je suis là!