Bienvenu MATOKO NZABA

Professionnel de la Banque et de l'Assurance, ancien Cadre de la Direction Générale du Crédit Mutuel au Congo, je suis actuellement Chef de Projets en Banque-Finance-Assurance en France.



J'ai réalisé plusieurs missions pour le compte de différents Grands Comptes ( S2E/ BNP PARIBAS Epargne Entreprises, ALLIANZ FRANCE, Banque Populaire Caisse d'Epargne, Banque Crédit du Nord Paris, Groupama Assurance, Predica....).



Ces missions ont porté sur des domaines stratégiques variés qui m'ont permis d'approfondir mes connaissances dans les secteurs de la Banque et de l'Assurance et de compléter ma vision opérationnelle acquise lors de mes différentes expériences en entreprise.

Je souhaite élargir mon mon réseau professionnel grâce à viadéo.



Pour me contacter: matokonzaba@yahoo.fr