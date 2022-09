Bilel BOUALI BILEL (BOUALI)

Effectue différents travaux en relation avec la production animale ou végétale, l'entretien des bâtiments et de la machinerie ou l'utilisation de l'équipement agricole. Ses principales tâches consistent à préparer les sols en vue des semailles, à traiter et à arroser les cultures, à faire les récoltes, à nourrir et à surveiller les animaux, à nettoyer, désinfecter, entretenir et réparer les bâtiments, à faire la traite des vaches, à conduire des machines agricoles et à veiller à leur entretien, à installer et à contrôler les conduites d'eau et les dispositifs d'aération et de régulation de la température des granges et des poulaillers.