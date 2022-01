Alteas, courtier en assurances, propose une expertise reconnue depuis 20 ans dans lenvironnement du bâtiment (constructeur, concepteur et promoteur) et lagriculture, en particulier la viti-culture.



Pour assurer cette mission le duo dexperts Anaëlle Eslan et Bixente Rodriguez (co-gérants) sest entouré dune équipe de professionnels. Ils analysent vos risques et définissent vos besoins. Nos collaborateurs diplômés sont tous des spécialistes de lassurance. Ainsi, ils assurent la gestion personnalisée des contrats et des sinistres et vous représentent lors dune expertise.



Aujourdhui Alteas réalise un volume daffaires qui dépasse les 9 millions deuros. Une taille significative dans notre métier. Fort de cette maturité, notre équipe de sept personnes agit au quotidien pour vous proposer

« L'Assurance Responsable ».