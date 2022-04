Bjaoui MOHAMED ALI

La période de formation en cycle d’ingénieur, ainsi que les missions variées, auxquelles j'ai participé durant mon parcours professionnel, m'ont permis de confirmer mon expérience et mon intérêt par les différentes filières de l’industrie textile, notamment dans les fonctions : gestion et organisation de la production, responsable méthode et responsable de management de la qualité.

En cherchant de nouveaux challenges, je cherche à décrocher un emploi qui me permet de confirmer mon dynamisme, ma créativité, mes capacités d'analyse et d'animation.



Mes compétences :

Norme ISO 9001

tricotage

Microsoft Access

Assurance qualité

Microsoft Excel

Tissage

Gestion des stocks et approvisionnement

Microsoft Word

Microsoft Project

Business planning

Gestion d'équipe

Gestion de la qualité

Ingénierie

GPAO

Microsoft PowerPoint