Björn BERTHELOT

Par mon évolution professionnelle, je suis naturellement devenu expert dans la technologie Adobe FLEX et les architectures WEB 2.0.

J'ai également une connaissance théorique et pratique de la gestion de projet traditionnelle et agile. Utilisateur de la GTD, je connais les concept d'Xtreme Programming, de Getting Real et de SCRUM.

J'ai eu l'occasion de me pencher sur l'intégration avec diverses technologies serveur tels que C++/CGI, PHP, JavaEE ou Java Play!.

Je m'intègre rapidement dans de nouveaux environnements et possède des facilités pour analyser les situations. Je suis bilingue anglais et parle aussi le suédois et l'espagnol.

J'ai un intérêt personnel pour les énergies renouvelables, l'économie et la politique européenne.

Dans l'idéal, je souhaiterais trouver un poste à dimension internationale de gestion de projet ou de Scrum Master touchant à tous ces domaines.



Mes compétences :

Flex 3/4

Formateur

SCRUM

Play!

International

Java

Gestion de projet

WEB 2.0

FLEX

NoSQL

Intégration continue

Économie sociale et solidaire

Javascript

Droit du travail

Html 5

Handicap mental / déficience intellectuelle

Nodejs

UX / User experience

Spring Framework

Comptabilité

Fiscalité

Gestion administrative

AngularJS

Node.js