Je m'appelle Bjorn Claudepierre (de nationalité franco-belge), j'ai 24 ans et cela fait maintenant un peu plus d'un an que je travaille pour Fromi G.m.b.H., une société de négoce dans le domaine des spécialités fromagères françaises au lait cru. Mon travail consiste à conseiller mes clients qu'ils soit en grande distribution, en crémerie ou encore dans la gastronomie. Un travail de terrain très intéressant et une collaboration étroite avec les grossistes.

Au bout d'un an j'ai eu la chance d'être promu Chef de Secteur après avoir été commercial.



En 2005, j'ai obtenu ma maîtrise L.E.A. (Langues Etrangères Appliquées : Anglais / Allemand)- option Affaires et Commerce - à l'Université de Nancy 2. Cette filière m'a permis d'acquérir des connaissances appronfondies en langues ainsi que dans le domaine du commerce, à savoir que pendant ces 4 années d'études j'ai été amené à faire des stage en entreprise ainsi qu'un échange universitair ERASMUS à Trier, la cerise sur le gâteau!



La raison pour laquelle j'ai été retenu pour ce poste est mon engouement pour la gastronomie et tout ce qui touche au monde culinaire, sachant que j'ai grandi et travaillé dans ce domaine.



La gastronomie est donc ma plus grande passion. Je cuisine moi même très souvent pour expérimenter de nouvelles choses, mais pour compenser la consommation de toutes ces bonnes choses le cyclisme fait également partie de mes passe-temps.



Mes compétences :

Sociable