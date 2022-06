Bjorn GIRAUD

Motivé par de nombreux domaines : IA, Datas, Méthodes d'Apprentissage, Neurosciences, Psychologie Sociale, Neuroergonomie, Optimisation, ... Je souhaite maîtriser ces domaines afin de développer des outils pour évoluer avec mes collaborateurs.



Je suis avant tout passionné par le développement de l'Intelligence au sens propre du mot. J'ai envie de traiter des données et de les exploiter dans des systèmes qui se rapprochent du fonctionnement des neurones humains, domaine qui me fascine tout autant. J'aime créer des environnements de simulations et observer l'évolution des agents, optimiser leurs performances, leur adaptation en fonction des données que je reçois.



J'aimerais pouvoir appliquer cette passion de l'analyse et de l'exploitation de données au sein de métiers tels que Data Analyst ou Data Scientist pour rendre compte de la puissance de ces processus appliqué à une entreprise tout en continuant d'apprendre et d'accumuler du savoir.





Explorons les champs de l'Intelligence.