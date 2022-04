Bjorn TUFT

Mr Tuft est consultant indépendant et expert reconnu en management de l'information, architecture et intégration d'entreprise, stratégies business, externalisation et gouvernance. Il est chef de projet confirmé, consultant et analyste avec plus de 35 ans d'expérience pratique à l'international. Il a créé, encadré et dirigé des équipes de vente, de marketing, de conseil et de développement dans les secteurs public et privé en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Il parle couramment l'anglais, le français, l'allemand, l'italien et le norvégien.

Avant son activité actuelle, il a été Leadership Partner chez Gartner pendant cinq ans. Avant cela, il a travaillé pendant plusieurs années comme consultant indépendant. Précédemment, il a été vice-président consulting et recherche chez META Group (Gartner ). Il a occupé des postes de direction dans plusieurs sociétés multinationales : directeur du conseil en systèmes d'entreprise chez Dell, business développement Intranet chez AT&T, directeur européen du management de linformation et directeur des logiciels dinfrastructure chez Digital Equipment ) et membre du conseil d'administration de SPAG . Auparavant, il était directeur du business développement et chef de marketing réseaux chez Hewlett-Packard. Mr Tuft a également travaillé en dehors du secteur des technologies de l'information en tant que chef dexport chez Rhône-Poulenc (Sanofi ). M. Tuft est titulaire dun doctorat en sciences politiques de lInstitut détudes politiques de Paris et dun MBA de lUniversité de Saint-Gall, en Suisse.