Bks CONSEIL ET INGENIERIE

BKS CONSEIL & INGENIERIE, est une entreprise d'études et conception en installation générale. Ses domaines de compétence :



> Industrie pharmaceutique



> Chimie pharmaceutique



> Pétrochimie



> Froid industriel/Conditionnement air



> CVC (Climatisation, ventilation)



> Froid commercial



> Traitement d’eau



> Réseau incendie/Sprinkler



Dans ces domaines nous réalisons les plans suivants :



> Plans de rooting



> Cheminement réseaux enterrés



> Plans 3D



> Implantation de matériel et réseaux (CTA, frigorifères, meubles réfrigérés, etc...)



> Implantations de réseaux aérauliques et hydrauliques



> L'implantation de matériels en locaux techniques



> Schéma de principe de distribution et de production



> Schémas isométriques



> Plans guides génie civil



> Plans de détails stations de vannes



> Plans de détails supportages, costières, etc...



> Plans de repérage matériel électrique



> Skids



> Implantation planchers chauffants



Mes compétences :

Chimie pharmaceutique