Black FOOT

Ingénieur Polytech’ Montpellier

Directeur chez THALES de 1978 à 2015 (Responsable département Affaires et Projets exports )



JPL_CONSULTING vous accompagne pour vous apporter conseils, support aux conduites de projets, soutien marketing et commercial, en France et à l’international.



Les principales missions sont :



- Conseil en management, en conduite et dans l’amélioration de projets en environnement complexe,

- Marketing et commercial, en France et à l’international

- Études de marché, contacts clients, préparation d’offres.

- Analyse de dossiers, due diligence, business plans.

- Conseil et audit des fonctionnements de l’entreprise.



Comportements clés :

- Satisfaction du client

- Disponibilité, et réactivité

- Intégrité et ouverture d’esprit

- Confidentialité.



Contact :

JPL_CONSULTING

Résidence Bellevue Bat : A

140, rue de SILLY

92100 Boulogne Billancourt

Mobile : 06.07.48.29.65

Email : jpl_consult@hotmail.com



SIREN : 801 140 386



- Référencé dans la base fournisseurs de THALES

- Dispensé d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM)







Mes compétences :

Management Projets

Audit

Due Diligence