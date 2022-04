Black Ndjo TCHAKOUTEU TCHEGANG

TCHAKOUTEU TCHEGANG BLACK NDJO jeune camerounais et diplômé d'une licence en gestion comptable et financier à l'Institut Universitaire de technologie (IUT) de Douala Cameroun.

Je me suis inscrit en Master à Institut Universitaire du Golfe de Guinée (IUG) de Douala Cameroun en Novembre 2016, j'ai suvi une formation en ingénierie financière et en Comptabilté contrôle audit (CCA) . Une formation qui n'a pas été encore achevé jusqu'à présent pour faute de non pratique de stage en entreprise. Donc j'aimerais vraiment que vous m'accordez cette opportunité ce qui me permettra de clôturer mon cycle Master entamé depuis novembre 2016 et m'inscrire au cycle d'expertise.

Ce cycle était sensé prendre fin depuis le 14 juillet 2018.