Blain STEPHANE

Véritable expert du modulaire (monteur à responsable), j’ai acquis avec la Société YVES COUGNAUD – leader français de ce marché – par la gestion d’une agence de location SPAZEO NANTES – par le poste de responsable technique et logistique au sein de la société TBM Services - un savoir-faire dans la mise en place et le suivi de chantiers – le management d’équipes – la logistique.

Durant les 17 dernières années, j’ai pu manager des équipes de monteurs, de sous-traitants et d’intérimaires, géré un magasin en tant de Chef de parc (inventaires, demandes de réapprovisionnement) et dirigé une agence de location de 600 modules (gestion des plannings, des SAV), et la logistique (suivi de chantiers, livraisons/retours des modules, réparations).

Je suis maintenant à la recherche d’une entreprise dynamique qui me permettrait d’enrichir mon expérience gagnée en tant que responsable et dans laquelle je pourrais proposer mes compétences.