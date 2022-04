Blair Alexis MUNZENZA BIZOMBO

Qualification :

Ingénieur Électricien (Bac +5), Option : Électrotechnique ;

Ingénieur Technicien Mécanicien (Bac + 3), Option : Électromécanique ;

Technicien Industriel Mécanicien (Bac), Option : Mécanique générale.



Profession :

Ingénieur-conseil, Freelance.



Spécialités :

Expert en Énergie électrique, Eau potable, Infrastructures, Industries, Équipements et Audits technico-

financiers.



Parcours :

- 10 ans de carrière à l'Industrie Minière (Générale des Carrières et des Mines "GECAMINES" , la plus

grande société minière de la R.D.Congo, ex. Union Minière du Katanga).

- 4 ans à l'industrie d'autres productions industrielles ( Exploitation, Production et Maintenance à la).

- 2 ans dans les Travaux de Génie civile et de Construction des Infrastructures.

- 15 ans de carrière comme Entrepreneur, Consultant Freelance, dans le Montage et la Maintenance

des équipements industriels et électroménagers pour divers clients.

- 6 ans de Gestion des Projets d'Alimentation en Eau Potable (AEP) auprès du Groupement IGIP

Ingénieur-conseil Darmstadt & VSI-Afrique, comme Expert de la Mission de Surveillance & de

Contrôles, chargé des travaux de montage des équipements. Projets de la Régie de Distribution

d'Eau (REGIDESO) de la R.D.Congo, financés par la Banque Mondiale (IDA), la Banque Africaine de

développement (BAD) et la Coopération allemande (Kreditanstalt Für Wiederaufbau (KFW)).

- 6 ans d'Audits technico-financiers auprès de l'Inspection Provinciale des services (IPS),

Gouvernement Provincial de Kinshasa.