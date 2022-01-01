Blaise Ali BASSINGA

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER A LA NIGERIENNE DE L'AUTOMOBILE BP: 10510 NIAMEY-NIGER
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Ouagadougou1986 - 1989FINANCES COMPTABILITE
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FINANCES COMPTABILITE - SOUHAITE PARTAGER COMMUNIQUER ; MA PENSEE A L'ENDROIT DE CHRISTOPHE , KADIMA JACQUES ET BIEN D'AUTRES AMI(e)S Y COMPRIS MES COUSINS DOMINIQUE BASSINGA , BRIGITTE BASSINGA , NOELLY BASSINGA POUR ME RESUMER ; MERCI A VOUS TOUS . RECEVEZ MON COUCOU AMICAL