Blaise BOLIKOTA

• Identifier et prévenir les risques et les erreurs liés à la facturation

• Coordonner et superviser le processus de facturation

• Etablissement et envois des factures clients (sur le logiciel et sur Excel)

• Gestion des abonnements sur le logiciel (création des fiches clients et créations des tarifs) et gestion des cautions

• Enregistrement et gestion du compte client dans le GL

• Gestion de la balance Agée

• Suivi administratif des impayées, coordination du recouvrement

• Enregistrement des écritures comptables et clôture mensuel

• Comptabilité Fournisseur (saisie comptable des fournisseurs, rapprochement des bons de commande avec les factures, codification des factures, vérification des informations saisies, rapprochements bancaires)

• Forte connaissance de Microsoft office dont

1. Excel (Recherche V, Tableau croisé dynamique, graphiques et autres fonctions….

2. Access (création des bases de données, des requêtes…)

3. SQL (Créations des tables et des requêtes…)



Mes compétences :

Microsoft Excel

SQL

Microsoft Office

Oracle CRM

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

General Ledger

Audit