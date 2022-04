Blaise BRIET

Emploi et déménagement en bretagne



Je suis moniteur d'atelier en ESAT depuis peut en région Parisienne, je découvre un métier dont je ne soupçonnais ni mes qualités humaines, ni mes compétences professionnelles, et tiens à continuer dans cette expérience qui est pour moi du plus grand intérêt humain.

Malheureusement, en région parisienne, je constate qu'il est bien difficile de trouver des organismes qui l'entendent ainsi, car très souvent le rendement l'emporte sur mes intérêts premiers. L’inhumanité et les maltraitances y sont récurrentes.

Vivant en compagnie d'une personne handicapée moteur à 80%, je constate aussi dans notre quotidien privé, les inconsidérations et incivilités en tout genre envers les handicapés, et cela ne fait qu'empirer.

Un nouvel emploi pour moi, dans le domaine du handicap mental, ainsi qu’un environnement plus saint et plus humain pour la personne handicapée avec qui je vis, motive notre désir de nous établir en Bretagne.