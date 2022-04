Blaise CADART

Actuellement en CDI je réalise des maquettes d'étuis et de coffrets complexes en carton compact pour des marques prestigieuses de cosmétiques. Elles sont ensuite utilisées comme référence lors de la production dans les usines de nos clients. J'aime beaucoup ce travail car il me permet d'exprimer ma créativité, d'être force de proposition et de travailler en autonomie sur les projets tout en travaillant en équipe sur les projets les plus complexes.



Mes compétences :

Adaptation

Communication

Rigueur

Design

Maîtrise de logiciels

Créativité