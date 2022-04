Blaise Gaetan BANGUEBE

Diplôme de l'Institut Chimique de Lyon ( ITECH ) en chimie de formulation des peintures Encres et Adhésifs, j'ai une bonne maitrise dans tous les domaines de la peinture, aussi bien les domaines physicochimiques que pathologiques.

La maitrise des matières premières et de la colorimétrie viennent compléter .



J'ai 11ans d'expérience au poste de Responsable technique / Production des peintures bâtiment et anticorrosion, dans le groupe international PPG à Libreville ( Seigneurie Gabon - ISO ).

J'ai une courte expérience en R&D dans le groupe international AKZO NOBEL COATING



Je cherche à intégrer une Entreprise dynamique et ambitieuse....



Mes compétences :

Microsoft Word EXCELL

Microsoft PowerPoint

Internet