Blaise KALOMBO KAMU

Moi KALOMBO KAMU Blaise, fils de KAMU MUTSHIPAY Félicien et de BADIFU MUAMBA, je suis né le 03 JUIN 1977 à Kananga dans une famille sacrificatrice.



j'ai fait mes études primaires, secondaires et universitaires à Goma dans la province du Nord kivu en République Démocratique du Congo.



j'ai exercé successivement les fonctions suivantes:

- administrateur financier au sein de la compagnie d'aviation rehoboth express;

-comptable à l'Institution de Microfinance BARAKA PRECE sarl;

- area salles manager territory chez Microcom sprl jusqu'à nos jours.

je suis père de trois enfants dont 2 filles et 1 garçons dont les deux premières (filles) sont scolarisées et le garçons n'a pas encore l'âge des études.



Aujourd'hui je suis chrétien, je prie à l'EGLISE UNIVERSELLE DE JESUS CHRIST, avec l'apôtre missionnaire BAMWISHO MAMBO David.



Mes compétences :

Audit

en Administration et Marketing

budgets

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Compta

Marketing

Communication

Community management

Gestion de projet

SEO