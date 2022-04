Blaise KASHARA NYINCHI

Je poursuis actuellement mes études de Master 1 en Génie Industriel et Logistique à l’Université de Bordeaux et je souhaite effectuer un stage académique dans les domaines de la logistique, des achats, de gestion de production, d'amélioration continue, de gestion de projet ou de gestion de la base de données pour une durée de 3 mois allant du 02/01/2020 au 27/03/2020.



Titulaire d’un diplôme de Licence en Informatique de Gestion, j’ai acquis une expérience professionnelle non négligeable dans la logistique et les achats en République Démocratique du Congo durant les 3 dernières années.



En effet, je fus Assistant Data Base Logistique chez MERCY CORPS pendant 2 mois. J’ai également occupé la fonction d’Assistant aux Achats pendant presque 2 ans chez ACTED après y avoir passé 6 mois de stage professionnel dans tout le département logistique qui englobe les achats, le transport, l’entreposage, la gestion du stock magasin ainsi que la sécurité.



Rigoureux, polyvalent et travailleur, j’estime que ces qualités que je possède sauront bénéficier certainement à mes futurs encadreurs de stage.



Mes compétences :

Production

Gestion de Projet

Base de Données

Achat

Logistique

Amélioration Continue