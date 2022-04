Blaise KAVULA

Je suis Diplômé d'Etat en pédagogie générale, gradué en Animation socio-culturelle et licencié en animation et développement.J'ai travaillé comme enseignant et animateur socio-culturel en milieu scolaire pendant plusieurs

années. J'ai été ensuite responsable du département de l'information,Education et communication (IEC )au sein de l' Œuvre pour la Protection de la Santé Rurale. Actuellement je suis Secrétaire Général de l' OCSV. A titre professionnel je suis Consultant en éducation pour le Changement de Comportement et formateur des Animateurs Communautaires.



