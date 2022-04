Blaise KOFFI

Je suis un ingénieur informaticien option réseaux informatiques avec 14 ans d’expériences.

1- Beaucoup expérimenté dans la formation professionnelle du supérieur( BTS, Ingénieur, License, Master) , je voudrais

un partenariat avec des universités et grandes écoles en vue de la formation qualifiante des jeunes .

2- Possibilité de trouver des entreprises partenaires qui veulent faire connaitre leur technologie( informatique,

électronique, internet et Multimédia) en Afrique en général et en particulier la Côte d'Ivoire.



Mes compétences :

Microsoft Windows 2008 Server

Ethernet

Wi-Fi

Microsoft Windows

MAN

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > VLAN

LAN/WAN > LAN

Microsoft Windows 2012 server