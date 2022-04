Blaise LOUAMBA BALEKETA

Ancien élève au Lycée de la Libération actuel Lycée Savorgnan DE BRAZZA titulaire d'un Bac-C obtenu en 1985, puis je suis aller à l'ISEPS Institut Supérieur d'Education Physique et Sportive (Université Marien NGOUABI)

j'ai enseigné au Lycée Chaminade, Lycée Technique du 1er Mai,et au Lycée Savorgnan de BRAZZA avant d'enseigner à l'INJS de Brazzaville en 1993 puis vacataire à l'ISEPS où j'étais chargé de cours de Basket

j'ai commencé au basket en 1978 dans AIR AFRIQUE Basket vers 1988 je suis entraineur de l'équipe des Jeunes et on m'avait aussi confié la petite catégorie des filles de Air Afrique J'ai eu un titre de Champion du CONGO avec Air Afrique en 1989

1993 je suis entraineur des filles de INTER CLUB le travail était cellégeal nous sommes Champion du CONGO toutes Catégories en 1995, 1996 Champion du Congo en Sénior Hommes et Dames

1998 je suis entraineur du mythique CLUB de NDZIMBA de l'UNIVERSITE OMAR BONGO du GABON je suis Champion du Gabon en 1999

2004 je monte une équipe au Lycée d'état de l'ESTUAIRE, 2005 je suis vice champion de la Ligue de l'ESTUAIRE et 3ème au Championnat national 2006-2012 Je suis Entraineur National depuis 2009 je suis INSTRUCTEUR ENTRAINEURS FIBA-AFRIQUE et DTN Adjoint à la FEGABAB