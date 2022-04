Blaise MARENA

Je suis un informaticien, administrateur réseaux passionné de l'informatique. J'ai une modeste experience professionnelle de huit (8) ans.

Je suis un « touche à tout », je suis un passionné de l'informatique. Je suis curieux j’aime apprendre de nouvelles choses.



Je suis en Master SSIM (Sécurité des Systèmes Informatiques et Monétique), je recherche actuellement un avenir meilleur coté collaboration, formation et des partenaires pour rendre des services freelance. Je suis prêt à étudier toutes propositions.



j'ai durant ma formation initiale dans ces branches, appris à maîtriser les outils fondamentaux du marketing, des télécoms et de l’informatique en général qu'il m'a d’ailleurs été donné de mettre en pratique durant mes différents stages, emploi à temps partiel ou à temps plein.

Je suis jeune, sérieux, rigoureux, ponctuel, objectif et d'un naturel dynamique et impliqué, je mets à votre disposition une expérience professionnelle peut être jeune mais probante et une solide formation.



Par ailleurs, la diversité des postes que j'ai occupé indique mes capacités d'adaptation et la durée des missions éclaire sur ma stabilité et ma persévérance.



Mes compétences :

Webmaster

Bureautique

Infographie

Montage vidéo

Maintenance informatique

Système d'information

Réseau

Télécommunications

interconnexion de sites (Virtual Private Network)

Téléphonie sur IP