Blaise MUKIEME

Je m'appelle Mukieme Ngabara Blaise, j'ai la nationalite Congolaise(Congo Kinshasa), je suis diplome en section scientifique(option biologie chimie).

je suis detenteur d'un diplome de licence en geologie appliquee de l'universite de lubumbashi.

Depuis 2005(1999 a 2005), j'ai fait plusieurs incurtions dans le cadre de mon stage et de la pratique professionnelle avec des eminants professeurs de l'Universite de Lubumbashi.

dans le domaine informatique, j'ai une conaissance sur les logiciel suivant: Sufer, Map Info, GIS(Arc Catalog et une conaissance limite en surpac.

En autre Je sais planifier une campagne de prospection et traiter les donnees des analyses des echantillons d'une prospection geochimique dans le domaine de la recherche du cuivre, Cobalt, Or, Etain, Calsiterite.

j'ai aussi une conaissancee dans les travaux de forages(Planification, implantation,echantillonnage) aussi les calcul des resources, ou en 2007 j'ai mis en evidence un gisement de Cuivre-Cobalt pour le compte d'une societe.

Je pales le francais, L'anglais (assez bien), le Swahili, Le Lingala et le Kikongo.

Mon plus grand souhait étant de devenir expert en gologie, je suis actuellement à la recherche d’un poste au sein d'une société qui permettrait de me former et aussi approfondir mes connaissances dans ce métier passionnant.



Mes compétences :

Français