Blaise MVUMBI

Je suis apprenant en DEA (Master), 3ème Cycle en Environnement. Orientation : Biodiversité et Systémique J'ai un diplôme de Licence en Environnement (BAC +5) et en Sciences Agronomiques (BAC +3) de l'Université de Kinshasa.



Je viens de finaliser mon contrat de travail: Chef de Projet de Sevrage du Projet MED (Moyens d'Existence Durable à l'ONGD ADEC à Moanda dans le KONGO CENTRAL) de TROCAIRE Irlande en RDC.

Actuellement, je suis sans emploi et en cherche



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

IBM Hardware

Food Security Technical Assistance

Diagnostic Tool Testing