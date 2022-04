Blaise PODVIN

Chef de projet technique ayant une forte capacité de pilotage et d'analyse.

Particulièrement intéressé par la nouvelle technologie Dot.NET et J2EE avec des bases de données Oracle ou SQL serveur.



Spécialités

DOT.Net C#, xForm, XAML, WCF, REST, MVP

J2EE / Struts

SQL Serveur / T-SQL, Oracle PL/SQL



Mes compétences :

Dot.net

J2EE

Chef de projet

SQL Server

C#

MVP