Blaise TCHAO

TCHAO Komlanvi Djidénou



Né le 08 Mai 1984 à Kouvé (Yoto)

Togolaise

Marié avec enfant

BP : 1687 Lomé-TOGO

Contact :(+228) 91 37 34 42 / 93 06 66 68

E-mail: tkomlanvi@yahoo.fr





FORMATIONS :

2008-2009 : Maîtrise es-Science de Gestion-Université de Lomé



2007-2008 : Licence es-Science de Gestion-Université de Lomé



2006-2007 : DEUG II-Université de Lomé



2005-2006 : DEUG I-Université de Lomé



2003-2004 :BAC II Série D au Collège Moderne Gbao de San Pedro (Côte d’Ivoire)





AUTRES FORMATIONS :

2007: Formation sur le logiciel SAARI Comptabilité 100 à la SACG (Société Africain de Comptabilité de Gestion) au Togo



2006: Formation sur les logiciels de collecte des données suivantes : SPSS et SPAD au Togo



2002-2004 : Formation en informatique et sur les logiciels de traitements de texte : WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT…) à Abidjan





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :



Avril 2013 jusqu'aujourd'hui: Comptable à HCAS (Heidelberg Cements Africa Service)



Mai 2010 à Mars 2013 : Chef-Comptable de CECO-BTP SA



Nov. 2009-Mai 2010 :Stage de perfectionnement à la Direction Financière et Comptable du groupe GEM-TOGO SA dans sa société CECO-BTP SARL



LANGUES PARLEES ET ECRITES :

FRANÇAIS : Niveau élevé

ANGLAIS :Niveau moyen



Mes compétences :

Gestionnaire/Comptable

Expert en Microsoft Office

Expert en Microsoft Windows

Expert en Technologie Apple

Conception d'applications de Gestion