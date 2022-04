Blaison ALBAN

Je suis actuellement en poste à Cholet en qualité de responsable pour l'enseigne Mango et G-star.

Sérieux et motivé, de formation commerciale Bac+2, j’ai travaillé dans la jeannerie durant sept années, dont les deux dernières années en tant que responsable adjoint à « G-Star ». Ce poste m’a confronté aux défis du management. Puis durant 3 mois, j’ai été responsable pour l’enseigne « Deeluxe ». Dynamique, je participe et anime l’équipe pour différentes activités comme le merchandising, la vente conseille, l’étalage des vitrines, etc.…



Polyvalent, je m’adapte facilement aux situations; de plus j’applique la politique commerciale de l’entreprise pour optimiser les objectifs quantitatifs et qualitatifs.



Aimant le contact client, je me passionne pour la mode, je vous apporterai donc tout mon savoir faire et mon expérience dans le domaine de la vente.



