Blanc FREDERIC

– Direction technique établissement de spectacle – CFPTS-Paris – certificat de niveau 2 / enregistré RNCP .



FORMATEUR:

- EN COURS: master ergonomie du travail et IPRP

- Gestion des obligations de sécurité exploitant Licence d’entrepreneur n°1 – (arrêtés 19-06-2000 et 30-06-04).

- « Gestion de la Prévention des Risques Professionnels en Entreprise» – animateur niveau 2 - INRS.

- formateur "sécurité licence exploitant" (agrément ministériel) chez GRIMEDIF - Lyon

- formateur "prévention des risques professionnels et incendie" programme formation des régisseurs chez GRIMEDIF-Lyon et IRPA

- formateur "risques d'exposition à l'amiante" programme formation "directeurs techniques" chez CFPTS-Paris



- formateur PRAP - ibc , INRS 2014 - démarche PRAP chez EIFFAGE BTP en 2014-2015 opérateurs, cadres, CHSCT, intégration de la démarche PRAP dans les pratiques du spectacle, missions diverses pour NEOMIS.

- formateur chez Conseil et Formation Amiante - Lyon- 2009 / 2011 -ss-section 3 et 4.







– SSIAP 3 – chef de service sécurité incendie / correspondant commission de sécurité (arrêté 2 mai 2005 modifié)

- Programmes pour Atelier de Direction Techniqu: formations "pratiques" en lien avec la gestion des risques professionnels et incendie (programmes: TPE , DUERP, risque amiante). Mettre les compétences de direction technique au service de structures qui n'en n'ont pas les moyens.







Mes compétences :

Prévention des risques

Formateur

Gestion de service

Sécurité incendie

Gestion d'équipes

Gestion de projets

Amiante

Spectacle

Directeur technique