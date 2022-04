Blanc LAURÈNE

Bonjour à tous!



D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été passionnée par les langues, la découverte de nouvelles cultures et de différentes façons de penser. D'où mon orientation vers le milieu de la culture. Mes quelques facilités en écriture et l'envie de faire connaître toutes ces richesses m'ont poussée vers la communication pour les manifestations culturelles. J'ai eu cette mission à l'Association des Jumelages d'Aix-en-Provence, et maintenant au Festival de Martigues, jusqu'en juillet.

Aujourd'hui, je m'occupe de la gestion et de l'organisation des activités de deux associations : le Festival Latcho Divano (une programmation pluridisciplinaire sur les cultures tsiganes) et l'Institut Français des Instruments à vent (concerts de musique classique et contemporaine, 7ème Concours Henri Tomasi qui accueillera des jeunes musiciens du monde entier à Marseille du 18 au 22 février 2013).



