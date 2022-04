Blanc Nature WWW.BLANCNATURE.FR

En 2000 le créateur français Jacques David réinvente la chemise blanche et lance un nouveau concept dans le prêt à porter parisien : une marque dédiée uniquement aux chemises blanches, Blanc Nature.



Coton, lin, maille, organza, la chemise se décline à l’infini…. Même en t-shirt chic et élégant !



Le moindre détail compte, zip, boutonnière, dentelle, soie, col, la chemise devient la seconde peau de la femme, d’un confort inégalé.



Blanc Nature ouvre ses premiers concepts store en France dans un décor naturel, frais et léger.



Aujourd’hui face à l’engouement des femmes Blanc Nature se conjugue en couleur et diversifie ses collections robes, vestes le tout en maille…