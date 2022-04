Blanca RUBIO

Tout au long de mon parcours professionnel j’ai travaillé pour permettre aux enfants et adolescents de progresser aussi bien sur le plan cognitif que personnel, en utilisant comme moteur leurs propres capacités afin de surmonter leurs difficultés. La construction d’un projet personnalisé ayant comme acteur principal l’enfant/adolescent est la base de ce travail.

Par ailleurs, mes origines colombiennes ainsi que mon intérêt pour des cultures autres que la mienne m’ont amenée à exercer mon activité professionnelle dans des milieux socio-culturels très variés : Colombie, Argentine, France, Indonésie.

Aujourd’hui, forte de mes expériences et compétences et après 10 ans de travail dans le milieu médico-social je souhaite revenir à une de mes passions, le travail en milieu socio-éducatif.





Mes compétences :

Pédagogie

Gestion de projet

Psychologie

Enfance

Esprit analytique

Travail en équipe

Apprentissage

Esprit d'équipe

Accompagnement individuel

Intégration

Adaptabilité