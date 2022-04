Blancard JEAN-MARC

Après avoir passé 15 années sur le site de SDV Roissy de 1995 à 2008 à différents postes, en commençant par Magasinier puis Magasinier/ Cariste, Chef d'équipe et finissant Responsable Adjoint au magasin Import en gérant une trentaine de salariés tant dans le travail (Organisation ) que dans la gestion prévisionnelle des absences et congés payés des salariés du service avec la tenue des tableaux de bord, j'ai eu la chance d'être muté à l'Ile de la Réunion après un passage par la fonction de Délégué Chargé de la Sécurité Opérationnelle (D.C.S.O), depuis Janvier 2013 je suis devenu Responsable de Magasin Transit Maritime et gère une petite équipe de 4 personnes mais avec les mêmes fonctions que sur le site de Roissy, je considère que c'est un retour aux "sources"