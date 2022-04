Blanchard ANNIE

J'ai monté mon entreprise avec ma fille, il y a un peu plus d'un an. Nous sommes des commerçantes non sédentaires en vêtements d'Inde et du Népal, ainsi qu'en jouets en bois. En parallèle, j'effectue des travaux administratifs et de la petite comptabilité (bilan réservé aux experts comptables) pour des petites entreprises. Ces deux activités (vente et prestations administratives) font partie de notre Kbis.



Mes compétences :

Bois

Comptabilité

Jouets

Secretariat

Vente

Vêtements