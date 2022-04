Blanchard AURORE

Titulaire d’un Diplôme d’Etat de Conseillère en Economie, Sociale et Familiale, je recherche un poste en tant que travailleur social. Passionnée par ce domaine, j'ai développé mes connaissances grâce à un BTS en économie, sociale et familiale ainsi que mon diplôme d’Etat.



Mon expérience professionnelle, par le biais de stage d’une durée de 8 mois, m'a permise d'apprendre les bases du métier de conseillère. J'ai pu avoir à ma charge des publics et des missions différentes. En effet, j’ai eu pour mission d’accompagner les usagers à travers la constitution de divers dossiers tels que ceux de microcrédit, du FSL ou encore de dossier de surendettement.

D’accomplir des tâches administratives telles que la rédaction de compte rendu et de bilan, la participation à des commissions ou à des entretiens individuels et collectifs. Et pour finir de travailler en collaboration avec différents acteurs et partenaires sur divers projets.



Votre structure serait pour moi une opportunité de grandir et d’acquérir de l’expérience.

Je suis quelqu’un de patiente, à l’écoute, diplomate, humaine et optimiste.

Commencer dans le monde du travail au sein de votre établissement me permettrait de mettre en pratique tous mes acquis cumulés durant mes formations et mes stages à travers une diversité de tâches que procure le métier de travailleur social.



Mon profil est intéressant car je suis compétente pour l’accueil, l'orientation et l'information du public. Je peux également recevoir les usagers en individuel pour des demandes précises ainsi qu’évaluer leurs besoins et leurs situations pour les orienter vers le service compétent et leur permettre l’accès à leur droits.

De plus, je suis apte pour animer des ateliers collectifs, coordonner des sorties et des ateliers mais également animer des groupes de paroles.

Mes expériences m'ont permise d'être opérationnelle rapidement tout comme au niveau administratif. Cette autonomie ainsi que ma faculté d'adaptation est un atout.



Je vous remercie par avance de l'attention que vous allez apporter à ma candidature et je suis disponible afin de prendre rendez-vous pour nous rencontrer et vous expliquer mon parcours et ma motivation.