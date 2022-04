Depuis mes 10 ans je dévore les livres et j'adore écrire. Depuis mes 15 ans j'ai une passion pour la peinture, le dessins. Alors tout naturellement je me suis tournée vers le domaine de l'écriture et de l'illustration pour enfants. Je produis également des visuels pour adultes. J'aime les images qui interpellent, qui étonnent et restent gravées. J'aime les phrase dont les formules résonnent et qu l'on n'oublie pas.



Mes compétences :

Création artistique

Ecriture

Réactivité

Peinture

Dessin