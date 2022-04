Blanche DE BONNEVILLE

Mon engagement professionnel auprès des personnes en difficulté d'insertion sociale et professionnelle s'est construit, affirmé et enrichi au fil de l'évolution de mon rôle dans mes différentes expériences de travail et de vie personnelle. Complétées et reconnues par un Master Ingénierie et Management des Services, option "gestion des entreprises d'insertion",obtenu en 2007 à l'IRUP de Saint ETIENNE? ces expériences me permettent aujourd'hui d'être convaincue de l'importance de la formation des professionnels de l'insertion par l'activité économique et du médico-social pour faire évoluer les pratiques vers plus de reconnaissance de la personne , quelque soit son statut dans l'organisation et/ou sa place dans la société.

L'accompagnement des différents publics à travers lesquels j'ai pu évoluer professionnellement et personnellement , allié aux compétences de management que mes derniers postes m'ont permis de consolider me conduisent aujourd'hui et naturellement à mon projet de coach en Accompagnement Professionnel Individualisé . Mes valeurs personnelles et professionnelles et le regard de reconnaissance et bienveillance que j'ai toujours porté sur la personne accompagnée se retrouvent dans la pratique du coaching. Je termine actuellement une formation avec Annick RADIGON , coache professionnelle sur Clermont Paris et Tanger. Vous pouvez trouver son profil sur ce réseau.



Mes compétences :

Accompagnement

Conduite du changement

Formation

Management