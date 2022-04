Blanche DE MATUTANO

• design de nouveaux métiers stratégiques et développement de compétences, changements de management,

• Chef de projet multi – partenaires, équipes et réseaux au sein d’unités publiques, environnement mix -concurrentiel, public et international

• développe les talents d'intrapreneurship "business developement de R&D&I" et d' entrepreneur-ship pour des start-up technologiques

Thématiques : business dévelopement de R&D&I, création de start-up, stratégie d’entreprise, pilotage financier, management de R&D, Communication grand public