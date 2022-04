Blanche KAZI

Je suis la Fondatrice, Directrice et créatrice de la marque Pulp Fashion Week.

Diplômée en Sciences Economiques, Finances et Comptabilité, je dispose d’une expérience professionnelle de plus de 10 ans. J’ai dirigé les services de Gestion de grandes entreprises telles que Swisslife, contribué au développement de startup dans la lignée de Limonetik. J’ai été animatrice radio à Abidjan chez Nostalgie de 1999 à 2002, puis en France sur France Bleu Haute-Savoie et 2003 à 2005. Auteur de 5 romans publiés aux Nouvelles Editions Ivoiriennes, je suis constamment en quête de nouveaux challenges.

En 2015, j’’ai créé mon entreprise KAYBEPROD Eirl, spécialisée dans le consulting, la production, l'édition, l’événementiel et la publication. Depuis, je suis productrice d’événements médiatisés tels que ‘’La Pulp Fashion Week Paris’’.Array

Personnalité audacieuse et avant-gardiste, je suis disponible pour de nouveaux projets dans la radio, la télévision ou la communication.



EXPERIENCE EXTRA-PROFESSIONNELLE

Je suis écrivain avec 5 romans publiés.

Animatrice de radio jusqu’à 2004, Polémiste à la télévision sur invitation, Vice-Présidente de l’ADEP (Association pour l’Expression de la Diversité en France) et Présidente de l’association ‘’Les Amis du Congo’’ qui récolte des fonds pour les infrastructures routières en République du Congo.

Je suis une grande fan de documentaires animaliers et des rétrospectives historiques.

Je suis également engagée pour la défense de l’environnement et les causes humanitaires pour les plus démunis.



Mes compétences :

Animation radio

Polémiste

Communication événementielle

- Gestion Fiscale et Juridique (TVA, Bilans)

Gestion de projet

- Gestion Administrative (Marchés Publics, Prévisi

- Gestion des Clients/Fournisseurs (Facturation &

- Comptabilité générale/analytique/Contrôle de Ges

- Toutes les tâches administratives (saisie, accue

- Gestion RH et Social (Salaires & Charges)